Настя Ткаченко розповіла про те чому її любить публіка: подробиці

Інстаграмні фільтри, відшліфовані сторіз, «успішний успіх» й естетичний акаунт більше не зачаровують. Дедалі частіше користувачі відписуються від глянцевих блогерів і натомість шукають справжніх – тих, хто не боїться матюка, може розповісти про панічну атаку чи страву, яка не вдалася. Комікеса зі Stadium Night на Новому каналі Настя Ткаченко розповідає про життя без прикрас. За чесність, самоіронію та право на недосконалість її й полюбила аудиторія.

– Якось я не йшла до лікаря, бо думала, що мені скажуть, що занедбала себе. На сцені в жанрі імпровізації можу розповісти про це. Завдяки цьому хтось зрозуміє, що в нього не така вже й сильна трагедія. Адже якщо глянути на людей в Instagram чи в публічному просторі, вони всі такі класні: завжди одяг випрасуваний, нігті підстрижені, зачіска вкладена і все добре. І перша думка про них: з ними не стається нічого поганого, – пояснює Анастасія в YouTube-проекті Анни Митрофанюк. – Може, це теж один з факторів, чого мене любить публіка: кажу, що в мене теж не все окей, але живу з цим, справляюся. І це дає можливість бути ближче до людей, показати, що всі їхні проблеми можуть вирішитися.

У роликах, знятих разом із блогером Олександром, вони демонструють нещасливі пари, в яких значно утрирують абʼюз і приниження з обох боків.

– І люди впізнають себе! Мені одна дівчинка написала: «Знаєте, подивилась ваші відео і зрозуміла, що я так розмовляю зі своїм хлопцем. Впізнала себе в цьому, і мені стало соромно. А все думаю, чому в нас не виходять стосунки». Ми висміюємо проблеми для того, щоб показати, що це не окей, – розповідає Настя.

Та головне – комікесі постійно дякують за гумор, який стає рятувальним колом для менталки.

– Ми їздили туром зі Stadium Night, давали великі концерти, а після того з усіма фотографувалися. До нас підходили й казали: «Дякуємо за можливість хоча б на хвилинку відключити голову і розслабитись». І це найбільший скарб! Рівень кортизолу в усіх зашкалює, ще й наші безсонні ночі під вибухами. Це дуже важко, – каже резидентка Stadium Night. – До прикладу, коли обстріли, часто гортають Telegram-канали, щоб знати, де летять ракети. Не знаю, хто що робить після відбою тривоги, а я маю лягти, полистати TikTok, щоб посміятися з собаки, який впав чи не вписався у двері. Мені треба розслабитися, після чого зможу заснути. Тому й попит на гумор зріс.

