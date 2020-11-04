У родині Романчуків сміх і непорозуміння не закінчуються ніколи! Не пропусти найсмішнішу комедію цієї осені – дивись онлайн серіал Сім’я по неділях 2025 4 серія від 04.11.2025 на сайті Нового каналу!

У четвертій серії комедії Сім’я по неділях 2025 Ірина отримує привабливу пропозицію роботи в кондитерській, але приховує її від родини. Тим часом Михайло намагається перевиховати Тараса, щоб перетворити його на справжнього чоловіка, але експеримент раптово виходить з-під контролю. І невістка навіть не підозрює, що чекає на її сім’ю!

А поки Соломія готує хитрий план, щоб позбутися настирливого Русіка, тато Міша просить дати зятю другий шанс. Родинні інтриги, непередбачувані пригоди та смішні непорозуміння знову переплітаються, створюючи ідеальну недільну комедію! Чи вийде скинути Тараса до заводських налаштувань? Дізнайся просто зараз! Дивись онлайн серіал Сім’я по неділях 2025 4 серія від 04.11.2025 на сайті Нового каналу!

Дивитись онлайн Сім’я по неділях

Дивитись онлайн Сім’я по неділях 2025

Дивитись онлайн Сім’я по неділях 2025 серія 3