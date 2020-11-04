Чи зможе тато Міша приборкати хаос у власній родині? Не пропусти найсмішнішу комедію цієї осені – дивись онлайн серіал Сім’я по неділях 2025 3 серія від 04.11.2025 на сайті Нового каналу!

У третій серії тато Міша готовий на все, щоб примирити Тараса і Соломію, але його чергова ідея обертається провалом. І поки герої комедії Сім’я по неділях 2025 готуються до сімейної вечері, кум Олександр дратує Михайла своєю присутністю і вмінням лагодити будь-яку річ у його будинку.

Тим часом блогерка-невістка Марина влаштовує справжній кулінарний батл зі свекрухою. Дізнайся просто зараз, чия вечеря виявиться смачнішою? Чи вдасться улюбленому потенційному зятю Русланчику знову завоювати серце Соломії? І чи зможе тато Міша приборкати хаос у власному домі? Дивись онлайн комедію Сім’я по неділях 2025 3 серія від 04.11.2025 на сайті Нового каналу!

Дивитись онлайн Сім’я по неділях

Дивитись онлайн Сім’я по неділях 2025

Дивитись онлайн Сім’я по неділях 2025 серія 2