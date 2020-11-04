04 листопада

Тато Міша береться за небезпечну місію! Сім’я по неділях 2025. Серія 3

Чи зможе тато Міша приборкати хаос у власній родині? Не пропусти найсмішнішу комедію цієї осені – дивись онлайн серіал Сім’я по неділях 2025 3 серія від 04.11.2025 на сайті Нового каналу!

У третій серії тато Міша готовий на все, щоб примирити Тараса і Соломію, але його чергова ідея обертається провалом. І поки герої комедії Сім’я по неділях 2025 готуються до сімейної вечері, кум Олександр дратує Михайла своєю присутністю і вмінням лагодити будь-яку річ у його будинку.

Тим часом блогерка-невістка Марина влаштовує справжній кулінарний батл зі свекрухою. Дізнайся просто зараз, чия вечеря виявиться смачнішою? Чи вдасться улюбленому потенційному зятю Русланчику знову завоювати серце Соломії? І чи зможе тато Міша приборкати хаос у власному домі? Дивись онлайн комедію Сім’я по неділях 2025 3 серія від 04.11.2025 на сайті Нового каналу!

Дивитись онлайн Сім’я по неділях

Дивитись онлайн Сім’я по неділях 2025

Дивитись онлайн Сім’я по неділях 2025 серія 2

Новий каналСім'я по неділях2025
Новини каналу
Новини каналу
Тато Міша береться за небезпечну місію! Сім’я по неділях 2025. Серія 3

«Остап – особлива дитина» : Володимир Жогло – про те, як його син реагує на обстріли

04 листопада
Тато Міша береться за небезпечну місію! Сім’я по неділях 2025. Серія 3

«У мене не все окей»: чому Настю Ткаченко любить публіка

03 листопада
Тато Міша береться за небезпечну місію! Сім’я по неділях 2025. Серія 3

Бабусина консервація та фірмові пиріжки з капустою й картоплею: що їсть восени Андрій Черепущак

24 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь