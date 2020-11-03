Сімейні неділі в родині Романчуків завжди повні несподіванок! Не пропусти найсмішнішу комедію цієї осені – дивись онлайн серіал Сім’я по неділях 2025 2 серія від 03.11.2025 на сайті Нового каналу!

У другій серії Михайло планує провести генеральне прибирання та перетворити старий сарай на майстерню, залучивши Руслана на допомогу. Але замість спокійного дня на героїв комедії Сім’я по неділях 2025 чекає справжній хаос: невістка Марина підколює свекруху через її старі методи прибирання, дитячі скарби Соломії перетворюються на привід для сварки, а потенційний зять намагається випросити вибачення в Соломії.

Щонеділі родина намагається зібратися разом, але навіть найпростіший план перетворюється на веселу пригоду: жарти змінюються сварками, сварки – курйозами, а за всім цим – справжня турбота та бажання бути поруч. Серіал Сім’я по неділях 2025 – це історія про живих людей, їхні сімейні секрети та моменти, що роблять життя яскравим і непередбачуваним. Дивись онлайн комедію Сім’я по неділях 2025 2 серія від 03.11.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся, чи зможе Михайло приборкати хаос у власному домі!

