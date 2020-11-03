03 листопада

Тато повернувся, а родина – у паніці! Сім’я по неділях 2025. Серія 1

Сімейні посиденьки ніколи не бувають нудними… особливо в родині Романчуків! Не пропусти найяскравішу комедію цієї осені – дивись онлайн серіал Сім’я по неділях 2025 1 серія від 03.11.2025 на сайті Нового каналу!

У прем’єрній серії комедії Сім’я по неділях 2025 тато Михайло повертається з Італії, сподіваючись на теплі розмови, спільні обіди та спокійні недільні вечори. Але замість цього його чекає справжній хаос: дорослі діти вже звикли жити без нього, онучка створює комічний безлад, а дружина Ірина дивується, чи варто було будити старі сімейні суперечки.

Щонеділі Михайло намагається об’єднати родину за одним столом, але кожна зустріч героїв комедії перетворюється на веселий міні-серіал із неочікуваними поворотами: сварки перетікають у жарти, жарти – у невеликі катастрофи, а за всім цим ховається справжнє прагнення бути поруч і чути одне одного. Серіал Нового каналу Сім’я по неділях 2025 – це історія про справжніх людей і їхні справжні проблеми. Бо іноді найкраща терапія – це сімейна вечеря, навіть якщо вона закінчується валідолом на десерт. Дивись онлайн комедію Сім’я по неділях 2025 1 серія від 03.11.2025 на сайті Нового каналу!

