Олів‘є в італійському стилі: Покроковий простий рецепт від Алекса Якутова

Шеф проекту «Пекельна кухня» на Новому каналі, Алекс Якутов поділився простим покроковим рецептом незвичайного олів‘є у італійському стилі. Дивіться, як приготувати олів’є для новорічного столу: список інгридієнтів та повний рецепт - у відео.

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