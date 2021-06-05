Лєра Ткаченко про нечесну перемогу, роман із наркоманом і депресію після проекту «Пацанки». Предметка

Цей випуск Предметка. Пост-шоу всі чекали з величезним нетерпінням! В гостях у Сергія Нікітюка – переможниця п'ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» Лєра Ткаченко.

Вгадай пацанку! Кого описують учасниці реаліті

Як змінилося життя дівчини після навчання у Школі леді? Чи вдалося їй впоратися із наркозалежністю? Чому Лєра була впевнена, що переможе в реаліті, та чи вплинула на результати фіналу її дружба з членами знімальної групи? На що екс-пацанка планує витратити грошовий приз і що зараз відбувається у її особистому житті? Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки!

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