Антон Белей про секс на проекті, майбутнє весілля та спробу відкрити бізнес у Швеції. Предметка

На 13 тижні реаліті «Пекельна кухня», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00, Шеф відправив додому Антона Белея. Після вильоту з проекту хлопець взяв участь у зйомках спецпроекту Предметка із Сергієм Нікітюком. У відвертому інтерв'ю Антон розповів, чому постійно використовував чорний гумор проти жіночої команди та що його пов'язує з учасницею Пекельної кухні Кариною Миргород. Він також зізнався, чому приховував від учасників, що має дівчину, і коли відбудеться їхнє весілля. Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки! Швидше вмикай випуск, щоб дізнатися найсоковитіші подробиці!

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