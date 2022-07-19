«Не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре»: Катя Свинарчук про реакцію на сторіс з Парижу

Учасниця третього сезону «Супермодель по-українськи» Катя Свинарчук в діджитал-проекті «Предметка. Переселенці» на YouTube Нового каналу розповіла, що зараз вона знаходиться в Парижі, знайшла там квартиру і роботу, й в цілому почуває себе досить комфортно. Однак не всі її знайомі нормально сприймають те, що у Каті більш-менш налагодилось життя, і вона виставляє фото з ресторанів та на фоні Ейфелевої вежі.

– Коли люди зараз виїжджають за кордон, починають фотографувати просто Париж або інше місто, прогулянки, кафе, одразу з’являються хейтери, які пишуть: «Ах ти, у нас війна, а ти там гуляєш», – поділилась Катя з ведучим Сергієм Нікітюком. – Але я була в «Супермодель по-українськи», знаю, що таке хейтери, і навчилась щиро не звертати на них увагу. У мене є друг, у котрого спеціальність – розмінування територій. Він військовий, зараз в Києві. Я виставляю контент з Парижу в Instagram і питаю в нього: «Андрій, як?». А він каже, що дуже радий, що у мене все добре: «Ти знаєш, адекватні люди, якщо їм неприємно це бачити, просто пролистнуть сторіс або відпишуться. А ті, кому це приємно – бачити щось не про війну – вони будуть слідкувати й надалі». Мені писали навіть: «Дякую, що ти виставляєш контент, який трошки відволікає від ситуації». Тому я не збираюсь вибачатись, я так відчуваю.

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Катя зізналась, що не розуміє людей, які не вміють радіти за інших:

– В Instagram я не суперблогер, свої історії публікую двічі на день, кілька днів можу взагалі нічого не виставляти. У мене навіть були суперечки зі знайомими, які питали, чому я нічого не публікую [про війну]… Але це моє життя, не ваше! Не потрібно нікого судити. Хтось може подивитись це наше інтерв’ю і подумати: «Блін, у неї все добре!». Дуже велика проблема людей: вони не вміють радіти за інших, за тих, у кого все добре. Ти знаєш, ці шість днів в березні, які я була в Чернівцях, було дуже важко, у мене був складний емоційний стан… І я приїхала в Париж… – [плаче] – Я дуже щаслива, що у мене все добре. І дуже хочу, щоб інші теж могли радіти за тих, у кого все добре. Я не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре».

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Більше про те, як Катя знайшла роботу та житло в Парижі, чи необхідно знати французьку мову, щоб влаштувати життя у Франції, а також про виплати, документи та допомогу українцям, дивіться в повному випуску «Предметка. Переселенці» на YouTube Нового каналу.