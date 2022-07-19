Новий канал>Предметка>Новини

«Не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре»: Катя Свинарчук про реакцію на сторіс з Парижу

«Не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре»: Катя Свинарчук про реакцію на сторіс з Парижу

Учасниця третього сезону «Супермодель по-українськи» Катя Свинарчук в діджитал-проекті «Предметка. Переселенці» на YouTube Нового каналу розповіла, що зараз вона знаходиться в Парижі, знайшла там квартиру і роботу, й в цілому почуває себе досить комфортно. Однак не всі її знайомі нормально сприймають те, що у Каті більш-менш налагодилось життя, і вона виставляє фото з ресторанів та на фоні Ейфелевої вежі.

– Коли люди зараз виїжджають за кордон, починають фотографувати просто Париж або інше місто, прогулянки, кафе, одразу з’являються хейтери, які пишуть: «Ах ти, у нас війна, а ти там гуляєш», – поділилась Катя з ведучим Сергієм Нікітюком. – Але я була в «Супермодель по-українськи», знаю, що таке хейтери, і навчилась щиро не звертати на них увагу. У мене є друг, у котрого спеціальність – розмінування територій. Він військовий, зараз в Києві. Я виставляю контент з Парижу в Instagram і питаю в нього: «Андрій, як?». А він каже, що дуже радий, що у мене все добре: «Ти знаєш, адекватні люди, якщо їм неприємно це бачити, просто пролистнуть сторіс або відпишуться. А ті, кому це приємно – бачити щось не про війну – вони будуть слідкувати й надалі». Мені писали навіть: «Дякую, що ти виставляєш контент, який трошки відволікає від ситуації». Тому я не збираюсь вибачатись, я так відчуваю.

Зараз дивляться

Віка Рогальчук: Як знайти житло і роботу у Франції та вивчити мову безкоштовно

  • «Не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре»: Катя Свинарчук про реакцію на сторіс з Парижу
  • «Не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре»: Катя Свинарчук про реакцію на сторіс з Парижу
  • «Не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре»: Катя Свинарчук про реакцію на сторіс з Парижу
  • «Не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре»: Катя Свинарчук про реакцію на сторіс з Парижу
imageimageimageimage

Катя зізналась, що не розуміє людей, які не вміють радіти за інших:

– В Instagram я не суперблогер, свої історії публікую двічі на день, кілька днів можу взагалі нічого не виставляти. У мене навіть були суперечки зі знайомими, які питали, чому я нічого не публікую [про війну]… Але це моє життя, не ваше! Не потрібно нікого судити. Хтось може подивитись це наше інтерв’ю і подумати: «Блін, у неї все добре!». Дуже велика проблема людей: вони не вміють радіти за інших, за тих, у кого все добре. Ти знаєш, ці шість днів в березні, які я була в Чернівцях, було дуже важко, у мене був складний емоційний стан… І я приїхала в Париж… – [плаче] – Я дуже щаслива, що у мене все добре. І дуже хочу, щоб інші теж могли радіти за тих, у кого все добре. Я не хочу, щоб мене судили за те, що у мене все добре».

«‎Якщо ти приїжджаєш без грошей, тебе забезпечують»: Учасниця СМПУ – про те, як у Франції домогають біженцям із України

Більше про те, як Катя знайшла роботу та житло в Парижі, чи необхідно знати французьку мову, щоб влаштувати життя у Франції, а також про виплати, документи та допомогу українцям, дивіться в повному випуску «Предметка. Переселенці» на YouTube Нового каналу.

выбор редакции новини нк предметка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь