Віка Рогальчук: Як знайти житло і роботу у Франції та вивчити мову безкоштовно

Фіналістка першого сезону «Топ-модель по-українськи» Віка Рогальчук в діджитал-проекті Нового каналу «Предметка. Переселенці» розповіла, як їй вдалося влаштувати своє життя у Франції, оформити всі необхідні документи та знайти житло, а також про особливі можливості для молоді до 25 років.

Віка Рогальчук, яка вимушено виїхала з України і зараз живе у Франції, поділилась з ведучим проекту Сергієм Нікітюком лайфхаком, як молодим людям легше влаштувати своє життя у Франції:

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– Тут, у Франції є соціальні центри для молоді до 25 років, де тобі допоможуть із пошуком квартири, навчанням та роботою, з будь-чим! Потрібно тільки з документами прийти до такого центру, знайти свого соцпрацівника, і він допоможе тобі з усім необхідним.

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Багато переселенців зараз шукають можливості швидко та безкоштовно вивчити мову країни, в якій вони тимчасово знаходяться. У Франції можна не лише записатися на мовні курси, а ще й отримати за це грошовий бонус:

– Є тут також мовні курси для переселенців, варіантів багато! Я навіть знаю історії, коли людям платили по 1200 євро на місяць, якщо вони відвідують такі курси. Це як повноцінна робота.

Серед усього іншого у новому випуску проекту «Предметка. Переселенці» учасниця третього сезону «Супермодель по-українськи» Катя Свинарчук поділилась секретом, як їй вдалося знайти роботу в Парижі та винайняти квартиру в серці Франції, а Віка Рогальчук розповіла, як запускала великий проект для біженців в німецькому аеропорту. Детальніше – у новому випуску «Предметка. Переселенці» з Сергієм Нікітюком.