Богдан Шелудяк відмовився від участі в «Холостячці» через Мішину. Ексклюзив

На зйомках спецпроекту «Предметка» блогер-мільйонник Богдан Шелудяк (@bushe8) розповів Сергію Нікітюку, чи готовий він стати учасником «Холостяка», і чому відмовився від участі в «Холостячці»

Багато шанувальників Богдана засмутилися, коли стало відомо, що блогер розійшовся зі своєю дівчиною – моделлю Чарою. Не дивно, адже пара виглядала неймовірно щасливою на знімках і в сторіс, тому новина стала неприємною несподіванкою. Багато хто припустив, що розрив – це піар-хід напередодні виходу на екрани фільму «Любов і блогери», в якому Богдан зіграв головну роль. Але ж ні, виявилося, у пари були зовсім інші, цілком реальні причини для розставання. (Докладно про це Богдан розповів у «Предметці» – дивитися тут).

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Тепер Богдан знову вільний, і не дивно, що багато фанів у коментарях радять блогеру взяти участь у «Холостяку», адже він здається ідеальним кандидатом. До речі, це питання порушувалося і раніше, ще до стосунків із Чарою. Леся Нікітюк у 2020 році на зйомках «Хто зверху?» «призначила» Богдана новим «Холостяком». Але не зрослося – в житті блогера сталося кохання, і участь у проекті стала неактуальною.

І ось за два роки Богдан Шелудяк зізнався, що з огляду на його нинішній статус він хотів би взяти участь у реаліті. Щоправда, є одне «але»:

– Мені здається, з проектом «Холостяк» у мене досить тривалі стосунки, про які вони не знають, – зі сміхом розповів Богдан у «Предметці». – Я б, звісно, на «Холостяка» пішов із задоволенням, але поки що, швидше за все, не готовий з огляду на свої досягнення в житті. До речі, на першу «Холостячку» мене кликали та дуже хотіли там бачити. На той момент я ні з ким не зустрічався, але подумав і вирішив, що на перший сезон точно не піду.

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Виявилося, що Богдан не ризикнув брати участь у шоу не лише тому, що це був перший сезон і не було до кінця зрозуміло, що і як відбуватиметься, а й тому, що його не зацікавила сама Холостячка:

– Коли мене запрошували в проект, не назвали ім’я Холостячки точно, але сказали, що найбільш імовірно це буде Ксенія Мішина. Як, власне, і сталося. Але на мене це ім’я не спрацювало, хоч вона вже тоді була переможницею танцювального проекту на ТБ. І, звісно, моє рішення, чи брати участь у наступних сезонах, також безпосередньо залежатиме від того, хто буде Холостячкою. Має ж бути інтерес! Зрозуміло, що я пішов би на проект не в пошуках кохання, але з надією його знайти.

Друг Буше, блогер Роман Свечкоренко, який був учасником другого сезону «Холостячки» й на собі відчув усі випробування цього проекту, радить Богданові добре подумати і все-таки зробити ставку швидше на «Холостяка»:

– Тому що формат, коли в тебе є вибір, кращий, ніж коли вибирають тебе. Я знаю, що в останньому випадку це не завжди може закінчитися добре, – зазначив Роман, натякаючи на їхню історію зі Златою Огнєвіч, коли співачка двічі відправила блогера додому.

Але рішення – за Богданом, і цілком імовірно, що в його реальному житті незабаром і без усіляких телешоу з’являться нові стосунки. А про те, яку дівчину він бачить поруч із собою, де і як можна познайомитися з блогером та інші цікаві факти про життя Буше дивіться в повному випуску «Предметки» на YouTube Нового каналу.