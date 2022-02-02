«Ти матимеш роль»: Богдан Шелудяк – про кумівство на зйомках фільму «Любов і блогери»

Нещодавно в українському прокаті вийшла кінокартина «Любов і блогери», одну з головних ролей у якій зіграв блогер та актор серіаліті «Київ вдень та вночі» (Новий канал) Богдан Шелудяк (Буше)

Саме він і став героєм пост-шоу «Предметка» з Сергієм Нікітюком на YouTube Нового каналу. В інтерв’ю Богдан згадав часи «Києва вдень та вночі», відверто розповів про зйомки фільму та як склалися його стосунки з акторами на майданчику.

– Перед початком зйомок, звісно ж, відбувся кастинг, але не для всіх, – розповів Буше. Деякі ролі писалися під конкретних українських акторів, наприклад, для Назара Задніпровського та Ольги Сумської. Проте всі блогери проходили справжній кастинг.

Але Сергій Нікітюк все одно запідозрив щось дивне – йому здалося, що на майданчику ролі могли раздавати за принципом кумівства, адже продюсер фільму «Любов і блогери» є ще й власником агентства, в якому Богдан – один з найкращих блогерів.

– Я розповім, чому не було кумівства. Мені Женя (продюсер фільму Женя Таллер) одразу сказав: «Я знаю, як ти граєш, твої здібності, тому матимеш роль у цьому фільмі. А от яку – головну чи другорядну – вирішиться на кастингу». Тобто проби були. Продюсери не дурні – вони розуміють, хто на яку роль здатний, – розповів Богдан.

У Шелудяка склалися хороші стосунки з усіма акторами, і страху виходити з ними на майданчик не було. Перед початком зйомок фільму блогерам навіть влаштували тренінг з акторської майстерності від Назара Задніпровського. Професійний актор радив їм, як працювати з персонажами, що можна додати, а що, навпаки, прибрати.

Сергій Нікітюк запитав Богдана, чи відчув актор пристрасть на зйомках між ним та Вікою Маремухою, з якою вони цілувались вже й до цього? Відповідь на це та багато інших запитань дивіться в пост-шоу «Предметка»: