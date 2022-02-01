Як потрапити в реки ТікТок? Поради Богдана Шелудяка

Відомий блогер, який нещодавно зіграв головну роль в українському фільмі «Любов і блогери», поділився секретами успіху в соціальній мережі

Плануєш почати знімати відосики у ТікТок, але боїшся, що вони не залетять? А дарма! Адже, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Так само вважає і успішний український блогер Богдан Шелудяк, який став героєм спецпроекту «Предметка».

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Колись Богдан сподобався глядачам Нового каналу за свою роль у серіаліті «Київ вдень та вночі». Після хлопець почав активно розвивати свої соцмережі, і тепер є одним з найуспішніших українських блогерів з аудиторією у 2 мільйони в Instagram та ТікТок разом. А значить, Бодя точно знає, як досягти успіху, що зараз дорівнює залетіти в реки ТікТок.

Під час спецпроекту «Предметка» Сергій Нікітюк розпитав у Богдана Шелудяка, що краще знімати, і як потрапити в реки ТікТок. Лови поради від bushe_bo.

Можна перезняти чийсь ролик, який уже потрапив у реки. От тупо кадр у кадр. І ймовірність, що залетить – 80%. ТікТок на цьому й будується. Адже його суть у тому, що хтось вигадав і запустив тренд. Можна напружити свій мозок, придумати та зняти щось своє. Причому це не обов’язково має бути щось сценарно круте. Просто якийсь кумедний момент, випадково знятий, або спеціально зроблений, але типу випадково знятий. Важливо просто брати і знімати контент. Під лежачий камінь вода не тече. Гарантовано ніяк, але з великою ймовірністю це допоможе.

Хочете більше одкровень про особисте життя та кар’єру Богдана Шелудяка? Дивіться в новому випуску спецпроекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком.

