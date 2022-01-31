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Розставання з Чарою – піар? Богдан Шелудяк розповів про особисте життя та зйомки у фільмі

Розставання з Чарою – піар? Богдан Шелудяк розповів про особисте життя та зйомки у фільмі

Нещодавно в українському прокаті вийшла кінокартина «Любов і блогери», одну з головних ролей, в якій зіграв блогер та актор серіаліті «Київ вдень та вночі» (Новий канал) Богдан Шелудяк (Буше)

Саме він і став героєм пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу з Сергієм Нікітюком. В інтерв’ю Богдан відверто розповів про зйомки фільму, згадав часи «Києва вдень та вночі», а також розсекретив пікантні подробиці про особисте життя.

Зокрема, у розмові Сергій Нікітюк та Богдан Шелудяк обговорили теми його стосунків. Понад рік він зустрічався з українською моделлю Чарою Хорив. Але кілька тижнів тому пара приголомшила новиною про розлучення. Дівчина навіть видалила всі фото з Буше зі своєї сторінки в Instagram.

Розставання з Чарою – піар? Богдан Шелудяк розповів про особисте життя та зйомки у фільмі

Розрив Богдана та Чари став несподіванкою для їх численних шанувальників, адже вони здавались чудовою парою. До того ж, Чара була першою дівчиною, яку Богдан відвіз до батьківського дому.

  • Розставання з Чарою – піар? Богдан Шелудяк розповів про особисте життя та зйомки у фільмі
  • Розставання з Чарою – піар? Богдан Шелудяк розповів про особисте життя та зйомки у фільмі
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Враховуючи, що Богдан і Чара оголосили про розлучення незадовго до прем’єри фільму «Любов та блогери», Сергію Нікітюку такий хід здався звичайним піар-ходом. Ведучий запідозрив, що після прокату фільму, пара знову буде разом.

– Ймовірність того, що ми знову будемо разом – швидще за все ні, аніж так. Ти зовсім не знаєш мою колишню, вона б на це не погодилась, вона б не стала робити таку драму заради піару, – розповів Богдан.

А причиною розставання пари виявились різні цілі в житті на данний момент. Вона хоче сім’ю та дітей, а Богдан зрозумів, що він поки що не готовий до всього цього.

Сергій Нікітюк запитав Богдана, чи заблокувала його колишня дівчина в соцмережах? А відповідь на це та багато інших запитань, дивіться в пост-шоу «Предметка»: 

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