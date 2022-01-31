Розставання з Чарою – піар? Богдан Шелудяк розповів про особисте життя та зйомки у фільмі

Нещодавно в українському прокаті вийшла кінокартина «Любов і блогери», одну з головних ролей, в якій зіграв блогер та актор серіаліті «Київ вдень та вночі» (Новий канал) Богдан Шелудяк (Буше)

Саме він і став героєм пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу з Сергієм Нікітюком. В інтерв’ю Богдан відверто розповів про зйомки фільму, згадав часи «Києва вдень та вночі», а також розсекретив пікантні подробиці про особисте життя.

Зокрема, у розмові Сергій Нікітюк та Богдан Шелудяк обговорили теми його стосунків. Понад рік він зустрічався з українською моделлю Чарою Хорив. Але кілька тижнів тому пара приголомшила новиною про розлучення. Дівчина навіть видалила всі фото з Буше зі своєї сторінки в Instagram.

Розрив Богдана та Чари став несподіванкою для їх численних шанувальників, адже вони здавались чудовою парою. До того ж, Чара була першою дівчиною, яку Богдан відвіз до батьківського дому.

Враховуючи, що Богдан і Чара оголосили про розлучення незадовго до прем’єри фільму «Любов та блогери», Сергію Нікітюку такий хід здався звичайним піар-ходом. Ведучий запідозрив, що після прокату фільму, пара знову буде разом.

– Ймовірність того, що ми знову будемо разом – швидще за все ні, аніж так. Ти зовсім не знаєш мою колишню, вона б на це не погодилась, вона б не стала робити таку драму заради піару, – розповів Богдан.

А причиною розставання пари виявились різні цілі в житті на данний момент. Вона хоче сім’ю та дітей, а Богдан зрозумів, що він поки що не готовий до всього цього.

Сергій Нікітюк запитав Богдана, чи заблокувала його колишня дівчина в соцмережах? А відповідь на це та багато інших запитань, дивіться в пост-шоу «Предметка»: