«Вона мене дуже підтримувала»: учасник «Пекельної кухні» розповів про роман з адміністратором проекту

Учасник і фіналіст реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Саша Громлюк відверто розповів про свої особисті стосунки

Саша Громлюк так і не став переможцем проекту, проте багато чому навчився та впевнений, що показав класний рівень. Зараз він вже може розповідати всю правду про зйомки та свою участь. Що він зробив у пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу. З Сергієм Нікітюком він поділився пікантними подробицями.

На пряме запитання ведучого, чи був у Саші роман з Алею (адміністратором проекту «Пекельна кухня» (Новий канал)), він чітко відповів – так. Інші учасники вважали, що це один з факторів, який допомагає Саші йти до перемоги. Адже Аля, на їхню думку, рохповідала йому про майбітні конкурси.

– В мене правда така, що мені ніхто не допомагав. І ніхто мені нічого не розповідав про конкурси, це повна несенітниця. На проекті я був зачинений і я виходив з ситуації, як міг. Аля мене дуже сильно підтримувала, – розповів Саша.

Сергій Нікітюк зазначив, що фіналіст якось сумно розповідає про свій роман, наче це щось погане.

– Я сприйняв цю ситуація, що я був, як жертва обставин. І це зіграло зі мною дуже злий жарт. Я ж прийшов на кулінарний проект не шукати кохання, я прийшов боротись за перше місце. І так воно й було. З Алею просто знайшли спільну мову, – поділився Олександр.

Чи була в інших учасників така ж сама підтримка, як у Саші Громлюка? До кого ще добре ставилась адміністратор проекту? Дивіться в пост-шоу «Предметка»: