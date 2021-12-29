«Я ледь не пирнув людину на кухні»: Сергій Нікітюк зробив неочікуване зізнання

Ведучий «Предметка пост-шоу» Сергій Нікітюк на YouTube Нового каналу поділився історією зі свого життя

Він розповів як одного разу готував на кухня, різко повернувся з ножем та ледь не зарізав людину, яка в цей час проходила за його спиною! Про це він розповів у «Предметка пост-шоу» з переможцем «Пекельної кухні» Юрієм Діденко. І поділився цим Сергій не просто так, а у відповідь на одкровення Юрія.

Після якої ситуації в житті переможець запам’ятав, що треба завжди кричати кухарю, що ти проходиш за його спиною? Чи допомогло йому це в проекті?

Більше про це та життя Юрія Діденко після «Пекельної кухні» дивіться в «Предметці» на YouTube Нового каналу.