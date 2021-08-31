Сергей Никитюк похудел на 8 кг за месяц: «Не голодаю!»

Експерт модельного реаліті Нового каналу і ведучий «Предметки» розповів, як йому це вдалося

30 серпня Новий канал запустив на YouTube новий зірковий кулінарний проект на чолі з Пекельним Шефом. Першими гостями на кухні Алекса Якутова стали експерти реаліті «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк. Разом вони готували сніданок – шакшуку і табуле з кускусом. Тільки Шеф «Пекельної кухні» робив це в дві руки, а його гості – в чотири. Під час готування Алекс Якутов зауважив, що Сергій Нікітюк дуже схуд. За один місяць він скинув 8 кг!

– Я не голодую. Їм тричі на день. Останній прийом їжі у мене о п’ятій вечора. Воду п’ю лише до 19:00, – розповідає Сергій у «Прожарено». – Просто наші внутрішні органи о п’ятій вечора «закругляются» і «йдуть на спокій».

Режим зірці Нового каналу розписав нутриціолог.

– Протягом чотирьох місяців я дотримуюся такого раціону, – зізнався Сергій Новому каналу на зйомках. – Не їм глютен, цукор, молочні продукти і томати. Рибу і сою можна вживати лише двічі на тиждень, каші теж не всі.

Чи порушить свій раціон Сергій Нікітюк заради «Прожарено» – дізнаєтеся на YouTube Нового каналу.

Прем’єру «Пекельної кухні» дивіться всією сім’єю з 6 вересня о 19:00 на Новому каналі.

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