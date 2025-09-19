У кого Фіма Констатиновський вкрав їжу?! Екскурсія знімальним майданчиком «Поля»

Ви вже бачили екскурсію знімальним майданчиком шоу «Поле» в Нідерландах, під час зйомок першого сезону. А тепер диджитал-команда Нового каналу пропонує глядачам побачити, як все влаштовано в Україні. Екскурсію для глядачів проводить ведучий Фіма Константиновський. У ній він покаже: хто придумує йому жарти, як виглядають закулісся майданчика та, в кого ведучий цупить їжу? Все це і більше – у відео. Мерщій вмикай!

А новий сезон квіз-шоу «Поле» з ведучим Фімою Константиновським дивись щосереди о 20:00 на Новому каналі!