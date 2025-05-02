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Став гравцем за 5 тисяч гривень: Фіма Константиновський зіграв у «Поле» за донат

Став гравцем за 5 тисяч гривень: Фіма Константиновський зіграв у «Поле» за донат

Ведучий квіз-проектів Нового каналу відчув на собі, як це – бути учасником гри, в яку грає вся країна

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Уявіть: модератор улюбленого «Поля» стає на місце квіз-дуелянта та має лише 45 секунд, аби перемогти в тематичному раунді. Проте Фімі Константиновському і фантазувати не треба! Ведучий Нового каналу сам спробував сили в квіз-дуелях. Їх повністю організував фанат «Поля», на третій сезон якого досі відкритий кастинг. Щоправда, Фіма разом із трьома охочими грали не на світлодіодній підлозі, а онлайн у відеочаті.

– Це дуже прикольний кейс! Хлопець купив зустріч зі мною в Zoom на сайті Donate menu, задонативши 5 тисяч гривень. Однак вирішив не просто поговорити зі мною. Він працює в ІТ і розробив щось схоже на інтерфейс «Поля». Не знаю, як саме, але виглядало круто, – каже Фіма Константиновський.

Став гравцем за 5 тисяч гривень: Фіма Константиновський зіграв у «Поле» за донат

Хоч це був аналог «Поля», версія фаната відрізнялася від реального проекту:

– Насамперед я став гравцем! Ще грали дружина, пара друзів хлопця, а він вів гру. Звісно, було значно менше клітинок, ніж у шоу. Та якщо неправильно відповідав, то не вибував, а отримував нову категорію і продовжував грати, хоч і втрачав набрану кількість клітинок. Категорії були дуже схожі на ті, що представлені в телевізійній версії «Поля». Наприклад, «Овочі», «Фрукти», «Що є в холодильнику», «Що є в гаражі», – пригадує ведучий Нового. – На жаль, у мене був концерт, тому нам не вдалося дограти до кінця. Але ми й так провели більше часу, ніж за умовами Donate menu: мали поговорити 30 хвилин, а натомість класно грали годину. Може, якось ще зустрінемося і дограємо.

Ви можете переглянути випуски першого та другого сезонів «Поля» на сайті та YouTube Нового каналу. Також нагадуємо, що триває кастинг на третій сезон квіз-шоу! Якщо ви мрієте взяти участь у грі, в яку грає вся країна, мерщій заповнюйте анкету на сайті Нового каналу за посиланням:

https://novy.tv/ua/pole/casting/kastyng-na-shou-pole-3-sezon-yak-staty-uchasnykom-gry/

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, учасники змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на квадрати. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Українських пісень» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.

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