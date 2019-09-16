У 5 серії від 16.09.2019 комедії Подорожники в ресторані Ірини Рудої готуються до зустрічі випускників. Сусанна, яка в молодості зустрічалася з чоловіком Іри Анатолієм, вирішує надіти на вечір кулон, який їй колись подарував Толік. Але тим викличе ревнощі не тільки конкурентки по бізнесу, але й свого чоловіка Маріо.

Аня страждає через те, що Алекс не робить перших кроків стосовно неї. Тому замість того, щоб піти на зближення першою, вирішує над ним познущатися - вона згодна зустрічатися з ним, але за умови, що він... поцілує в губи її маму! У серіалі Подорожники 2019 ми дізнаємося, на що здатен закоханий італійський хлопець.

Як пройде зустріч випускників, і чим обернеться витівка Ані? Дивись в сімейній комедії Подорожники 5 серії від 16.09.2019 на сайті Нового каналу просто зараз!

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