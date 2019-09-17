Video: Війна ресторанів у розпалі. Анонс 5-8 серії «Подорожники» на Новому каналі

Дивіться онлайн Подорожники 5-8 серія АНОНС - прем'єра дата виходу серіалу в ефір
Новий канал / Подорожники / Війна ресторанів у розпалі. Анонс 5-8 серії «Подорожники» на Новому каналі
17 вересня

Війна ресторанів у розпалі. Анонс 5-8 серії «Подорожники» на Новому каналі

Дивіться 3 серію серіалу «Подорожники» з понеділка по четвер о 22:00 на Новому каналі. Прем'єра!

«Подорожник» - новий комедійний серіал про двох суперниць ще з часів шкільної лави - Ірину і Сусанну. Зараз вони володіють ресторанами «Подорожник» і «Пьянтаджінне» на Житомирській трасі. Постійно конкуруючи між собою, Сусанна та Ірина перетворюють сімейний бізнес на поле битви. А поки рестораторки з'ясовували стосунки, серця їх дітей, Ані і Алекса, пов'язав між собою Амур. Тепер на Житомирській трасі вирують справжні шекспірівські пристрасті, приправлені якісним гумором...

«Подорожники» - дивіться онлайн на Новому каналі.

Війна ресторанів у розпалі. Анонс 5-8 серії «Подорожники» на Новому каналі
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