Дивіться 3 серію серіалу «Подорожники» з понеділка по четвер о 22:00 на Новому каналі. Прем'єра!

«Подорожник» - новий комедійний серіал про двох суперниць ще з часів шкільної лави - Ірину і Сусанну. Зараз вони володіють ресторанами «Подорожник» і «Пьянтаджінне» на Житомирській трасі. Постійно конкуруючи між собою, Сусанна та Ірина перетворюють сімейний бізнес на поле битви. А поки рестораторки з'ясовували стосунки, серця їх дітей, Ані і Алекса, пов'язав між собою Амур. Тепер на Житомирській трасі вирують справжні шекспірівські пристрасті, приправлені якісним гумором...

«Подорожники» - дивіться онлайн на Новому каналі.