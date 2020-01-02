Video: Відклади лезо вбік, давай поговоримо… Прислухайся до «Перших ластівок»

Щороку в Україні більше сотні дітей скоюють самогубство. Не мовчи, коли тобі боляче...
Новий канал / Перші ластівки / Відклади лезо вбік, давай поговоримо… Прислухайся до «Перших ластівок»
02 січня

Відклади лезо вбік, давай поговоримо… Прислухайся до «Перших ластівок»

Щороку в Україні більше сотні дітей скоюють самогубство. Не мовчи, коли тобі боляче...

Відклади лезо вбік, давай поговоримо… Прислухайся до «Перших ластівок»
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