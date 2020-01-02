Відклади лезо вбік, давай поговоримо… Прислухайся до «Перших ластівок»

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Проекти
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Телепрограма
- 03:10Зона Ночі
- 04:50Абзац!
- 06:50Kids’ Time
- 06:55М/С Том і Джеррі. Загублений дракон
- 08:00СуперІнтуїція
- 12:00Шалена зірка
- 13:00Хто проти блондинок?
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Кілька пародій
- 21:00Х/Ф Дуже погані матусі
- 23:00Х/Ф Дуже погані матусі 2
- 01:00Х/Ф Весільний майстер
- 03:00Служба розшуку дітей
- 03:05Зона Ночі
- 04:50Абзац!
- 06:40Kids’ Time
- 06:45М/С Том і Джеррі
- 08:00М/С Том і Джеррі. Форсаж
- 09:30М/С Том і Джеррі. Гігантська...
- 10:40Х/Ф Шалений патруль
- 12:40Х/Ф Шалений патруль 2
- 14:50Х/Ф Погані хлопці
- 17:10Х/Ф Погані хлопці 2
- 20:10М/С Шрек 3
- 22:00М/С Шрек назавжди
- 23:50Звернення Президента України
- 00:02М/С Крижане серце
- 01:55Х/Ф Дуже погані матусі
- 03:50Х/Ф Дуже погані матусі 2
- 05:50Kids’ Time
- 05:55М/С Том і Джеррі. Загублений дракон
- 07:00М/С Веселі ніжки
- 09:00М/С Веселі ніжки 2
- 11:00М/С Думками навиворіт
- 12:50М/С Аладдін
- 14:50М/С Крижане серце
- 16:40М/С Рапунцель. Заплутана історія
- 18:40Х/Ф Красуня і чудовисько
- 21:00Х/Ф Малефісента
- 23:00Х/Ф Крампус
- 01:00Х/Ф Красуня і чудовисько
- 03:20Служба розшуку дітей
- 03:25Зона Ночі
- 03:50Абзац!
- 04:30Kids’ Time
- 04:35М/С Том і Джеррі. Форсаж
- 05:30Телемагазин
- 06:15М/С Думками навиворіт
- 08:00Х/Ф Щоденники принцеси
- 10:20Х/Ф Щоденники принцеси 2
- 12:30Х/Ф Зачарована
- 14:40М/С Рапунцель. Заплутана історія
- 16:30Х/Ф Попелюшка
- 19:00Х/Ф Аліса в Країні чудес
- 21:00Х/Ф Аліса в Задзеркаллі
- 23:10Х/Ф Віджа: Смертельна гра
- 01:10Х/Ф Крампус
- 03:05Служба розшуку дітей
- 03:10Зона Ночі
- 04:30Абзац!
- 05:20Телемагазин
- 05:35Kids’ Time
- 05:40М/С Том і Джеррі. Гігантська...
- 06:50М/С Тарзан
- 08:40М/С Геркулес
- 10:20Х/Ф Зачарована
- 12:40Х/Ф Попелюшка
- 14:50М/Ф Відважна
- 16:30Х/Ф Малефісента
- 18:20Х/Ф Білосніжка та Мисливець
- 21:00Х/Ф Мисливець та Снігова королева
- 23:10Х/Ф Віджа: Походження зла
- 01:10Х/Ф Віджа: Смертельна гра
- 03:05Служба розшуку дітей
- 03:10Зона Ночі
- 04:20Зона Ночі
- 04:25М/С Думками навиворіт
- 05:40Телемагазин
- 06:10Х/Ф Щоденники принцеси
- 08:20Х/Ф Щоденники принцеси 2
- 10:50М/Ф В пошуках Дорі
- 12:20Х/Ф 101 далматинець
- 14:30Х/Ф Аліса в Країні чудес
- 16:50Х/Ф Аліса в Задзеркаллі
- 19:00Х/Ф Земля тролів
- 21:00Х/Ф Ван Хелсінг
- 23:40Х/Ф Віктор Франкенштейн
- 01:50Х/Ф Віджа: Походження зла
- 03:40Зона Ночі
- 04:50Kids’ Time
- 04:55М/С Том і Джеррі
- 05:20Телемагазин
- 06:20М/С Геркулес
- 08:10Х/Ф Снігова королева
- 11:50М/Ф Відважна
- 13:40М/С Шрек 3
- 15:30М/С Шрек назавжди
- 17:10Х/Ф Будинок із приколами
- 19:00Х/Ф Двоє: я і моя тінь
- 21:00Х/Ф Річчі – багач
- 23:00Х/Ф Краще не дивись
- Відео
- Кастинги
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Меню
×
-
Проекти
-
Телепрограма
- 03:10Зона Ночі
- 04:50Абзац!
- 06:50Kids’ Time
- 06:55М/С Том і Джеррі. Загублений дракон
- 08:00СуперІнтуїція
- 12:00Шалена зірка
- 13:00Хто проти блондинок?
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Кілька пародій
- 21:00Х/Ф Дуже погані матусі
- 23:00Х/Ф Дуже погані матусі 2
- 01:00Х/Ф Весільний майстер
- 03:00Служба розшуку дітей
- 03:05Зона Ночі
- 04:50Абзац!
- 06:40Kids’ Time
- 06:45М/С Том і Джеррі
- 08:00М/С Том і Джеррі. Форсаж
- 09:30М/С Том і Джеррі. Гігантська...
- 10:40Х/Ф Шалений патруль
- 12:40Х/Ф Шалений патруль 2
- 14:50Х/Ф Погані хлопці
- 17:10Х/Ф Погані хлопці 2
- 20:10М/С Шрек 3
- 22:00М/С Шрек назавжди
- 23:50Звернення Президента України
- 00:02М/С Крижане серце
- 01:55Х/Ф Дуже погані матусі
- 03:50Х/Ф Дуже погані матусі 2
- 05:50Kids’ Time
- 05:55М/С Том і Джеррі. Загублений дракон
- 07:00М/С Веселі ніжки
- 09:00М/С Веселі ніжки 2
- 11:00М/С Думками навиворіт
- 12:50М/С Аладдін
- 14:50М/С Крижане серце
- 16:40М/С Рапунцель. Заплутана історія
- 18:40Х/Ф Красуня і чудовисько
- 21:00Х/Ф Малефісента
- 23:00Х/Ф Крампус
- 01:00Х/Ф Красуня і чудовисько
- 03:20Служба розшуку дітей
- 03:25Зона Ночі
- 03:50Абзац!
- 04:30Kids’ Time
- 04:35М/С Том і Джеррі. Форсаж
- 05:30Телемагазин
- 06:15М/С Думками навиворіт
- 08:00Х/Ф Щоденники принцеси
- 10:20Х/Ф Щоденники принцеси 2
- 12:30Х/Ф Зачарована
- 14:40М/С Рапунцель. Заплутана історія
- 16:30Х/Ф Попелюшка
- 19:00Х/Ф Аліса в Країні чудес
- 21:00Х/Ф Аліса в Задзеркаллі
- 23:10Х/Ф Віджа: Смертельна гра
- 01:10Х/Ф Крампус
- 03:05Служба розшуку дітей
- 03:10Зона Ночі
- 04:30Абзац!
- 05:20Телемагазин
- 05:35Kids’ Time
- 05:40М/С Том і Джеррі. Гігантська...
- 06:50М/С Тарзан
- 08:40М/С Геркулес
- 10:20Х/Ф Зачарована
- 12:40Х/Ф Попелюшка
- 14:50М/Ф Відважна
- 16:30Х/Ф Малефісента
- 18:20Х/Ф Білосніжка та Мисливець
- 21:00Х/Ф Мисливець та Снігова королева
- 23:10Х/Ф Віджа: Походження зла
- 01:10Х/Ф Віджа: Смертельна гра
- 03:05Служба розшуку дітей
- 03:10Зона Ночі
- 04:20Зона Ночі
- 04:25М/С Думками навиворіт
- 05:40Телемагазин
- 06:10Х/Ф Щоденники принцеси
- 08:20Х/Ф Щоденники принцеси 2
- 10:50М/Ф В пошуках Дорі
- 12:20Х/Ф 101 далматинець
- 14:30Х/Ф Аліса в Країні чудес
- 16:50Х/Ф Аліса в Задзеркаллі
- 19:00Х/Ф Земля тролів
- 21:00Х/Ф Ван Хелсінг
- 23:40Х/Ф Віктор Франкенштейн
- 01:50Х/Ф Віджа: Походження зла
- 03:40Зона Ночі
- 04:50Kids’ Time
- 04:55М/С Том і Джеррі
- 05:20Телемагазин
- 06:20М/С Геркулес
- 08:10Х/Ф Снігова королева
- 11:50М/Ф Відважна
- 13:40М/С Шрек 3
- 15:30М/С Шрек назавжди
- 17:10Х/Ф Будинок із приколами
- 19:00Х/Ф Двоє: я і моя тінь
- 21:00Х/Ф Річчі – багач
- 23:00Х/Ф Краще не дивись
- Відео
- Кастинги
-