Тизер «Перших ластівок»: А ти знаєш, хто твій друг?

З 31 березня о 12:00 на YouTube Нового каналу по вівторках і четвергах о 12:00 виходитимуть серії молодіжного трилера «Перші ластівки». Не пропустіть!

«Перші ластівки» - історія сучасних підлітків, які не довіряють власним батькам, які всі свої проблеми зберігають в таємниці і готові пожертвувати всім, аби їх зберегти. Історія фатальної дружби в мережі. Дружби, яка веде до самого краю ... Ще більше подробиць нового проекту в тізері до «Першим ластівкам» дивіться прямо зараз!

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