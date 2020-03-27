Тільки для дорослих: Перші ластівки. Трейлер

Щоб під час карантину ви могли всією сім'єю провести час з користю, з 31 березня щовівторка та щочетверга о 12:00 на YouTube Нового каналу виходитимуть серії «Перших ластівок». Не пропустіть!

«Перші ластівки» - це проект, який покаже звооротню сторону відносин між батьками та їхніми дітьми. Те, що так часто замовчується, то, що ховається від сторонніх очей під ілюзорною картиною «ідеальних сімей».

Перші ластівки» - це трилер, списаний з реальних історій. Батьки часто і не здогадуються, які демони таяться в душі їхніх дітей, як багато страхів у тих, хто хочуть здаватися дорослими. І як сильно їм потрібна підтримка і захист. Хтось скаже, що «Перші ластівки» - це про кого завгодно, тільки не про них, не про їхню родину. Але варто придивитися: можливо, ви просто не хочете помічати правду?

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