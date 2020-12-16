Video: Що нарила куратор? Анонс 5-6 серій «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі

Смотри онлайн АНОНС 5-6 серий Перші ластівки. Zалежні на Новом канале
Новий канал / Перші ластівки / Що нарила куратор? Анонс 5-6 серій «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі
16 грудня

Що нарила куратор? Анонс 5-6 серій «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі

Дивіться о 21:00  на Новому каналі відразу дві серії!

«Перші ластівки. Zалежні» не будуть продовженням першого сезону. Глядачі побачать улюблених акторів у кардинально протилежних образах. Незмінним залишиться лише одне: правда про життя молоді та їхніх рідних – страхи, з якими вони стикаються, біль та протест, що наповнюють по вінця. І, звісно, глибокі надривні теми залежності, яка у кожного своя. Чи зможуть герої побороти власних демонів та зупинитися за крок від смерті, до якої їх підштовхує Друг?

Що нарила куратор? Анонс 5-6 серій «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності