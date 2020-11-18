Starlight Originals та Новий канал представляють перший трейлер найочікуванішого серіалу 2020 року – «Перші ластівки. Zалежні». Прем'єра відбудеться 14 грудня о 21:00! Готові до нової детективної історії, яка тримає в напруженні, заворожує кадрами та шокує сценарним сюжетом?

«Перші ластівки. Zалежні» не будуть продовженням першого сезону. Глядачі побачать улюблених акторів у кардинально протилежних образах. Незмінним залишиться лише одне: правда про життя молоді та їхніх рідних – страхи, з якими вони стикаються, біль та протест, що наповнюють по вінця. І, звісно, глибокі надривні теми залежності, яка у кожного своя. Чи зможуть герої побороти власних демонів та зупинитися за крок від смерті, до якої їх підштовхує Друг?

До прем’єри другого сезону Ластівок залишилося зовсім трохи. Обводь 14 грудня червоним маркером у календарі. А поки що пристібайся та занурюйся у трейлер. Попереджаємо, довго не відпускатиме.



