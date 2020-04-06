Дивись 5 серію Перших ластівок на YouTube Нового каналу у вівторок 7 квітня в 12.00. А 6 серія проекту вийде на YouTube в четвер 9 квітня в 12.00.

«Перші ластівки» - це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрашання небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною. Дивись перший трейлер «Перших ластівок» прямо зараз: історія вже почалася.