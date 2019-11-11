В 1 серії спецпроекту «Перші ластівки» ви потрапите до звичайної школи на 1 вересня, де учні обговорюють канікули, а вчителі метушаться за лаштунками, готуючись до урочистої частини. На сцені - гордість школи, Поліна Дудка: улюблениця вчителів і... головний ворог місцевої красуні Лери. Напруга зростає, коли замість святкового відео з кращими випускниками на проекторі з'являється ролик «Золотий SEX фонд школи»...

А відразу після серії дивіться дискусію, на якій шоураннер «Перших ластівок» Євген Тунік, виконавиця однієї з головних ролей серіалу - Тая-Оксана Щурук, посол ООН Маша Єфросиніна, кліпмейкер Юрій Двіжон, блогер Роман Свечкоренко та інші зіркові гості висловили свої враження про першу серії проекту. Цікаво, чи співпадуть вони з вашими?

«Перші ластівки» - це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрас небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною.

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