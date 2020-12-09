У героїв серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який Новий канал показуватиме з 14 грудня по дві серії на день, існують дві сторони – темна і світла. У кожного є свої мрії, і на противагу їм – руйнівні залежності. Саме цю ідею втілили в заставці серіалу.

Кадр – герой у звичайному середовищі. Наступний кадр – на арену виходить його альтер его. Ось ми бачимо звичайну студентку-другокурсницю Альбіну. А вже за секунду вона в прозорому бюстгальтері танцює на веб-камеру перед незнайомцями. У заставку «Перших ластівок. Zалежні» також інтегрували кадри з серіалу. Тож з перших же хвилин глядач не лише познайомиться з героями і дізнається про їхні залежності, а й почне розкривати для себе сюжет. Залежність Альбіни – чоловіча увага. Назарова – наркотики. Влад не може жити без болю, а Ваня – без грошей. До яких наслідків призведуть героїв їхні залежності, дізнаєтеся зовсім скоро.

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії з понеділка по четвер на Новому каналі!