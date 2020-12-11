Video: Гра починається! Анонс серіалу «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі

Дивіться онлайн Перші ластівки. Zалежні (Залежні) АНОНС серіалу на Новому каналі. Гра починається
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11 грудня

Гра починається! Анонс серіалу «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі

Прем'єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!

«Перші ластівки» – гостросюжетний серіал Нового каналу, що висвітлює проблеми підлітків та молоді й піднімає важливі соціальні теми. Другий сезон отримав назву «Перші ластівки. Zалежні». Він розповість зовсім новий сюжет з новими персонажами.

«Перші ластівки. Zалежні» не будуть продовженням першого сезону. Глядачі побачать улюблених акторів у кардинально протилежних образах. Незмінним залишиться лише одне: правда про життя молоді та їхніх рідних – страхи, з якими вони стикаються, біль та протест, що наповнюють по вінця. І, звісно, глибокі надривні теми залежності, яка у кожного своя. Чи зможуть герої побороти власних демонів та зупинитися за крок від смерті, до якої їх підштовхує Друг?

До прем’єри другого сезону «Ластівок» залишилося зовсім трохи. Готовий до нової детективної історії, яка тримає в напруженні, заворожує кадрами та шокує сценарним сюжетом? Обводь 14 грудня червоним маркером у календарі.

Гра починається! Анонс серіалу «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі
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