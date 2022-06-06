Максим Девізоров — про підготовку до бойових дій на Донбасі

На початку повномасштабного наступу росії на Україну актор взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини

Війна так чи інакше вплинула на життя кожного українця. У когось змінилися звички та розпорядок дня, а у когось життя перевернулося з ніг на голову. Так, актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Максим Девізоров залишив театральну сцену та знімальні майданчики і вступив до сил ТрО ЗСУ. Тепер він боронить Батьківщину від загарбників. Related video

— Як, напевно, в кожного українця, моя душа боліла через те, що відбувається на території нашої країни. Я не міг лишатися осторонь, — розповів Максим у соціальному проекті «Життя під час війни». — З перших днів повномасштабної війни поривався записатися до територіальної оборони, приходив до військкомату. Але мені завжди казали: «Почекайте, ми поки що беремо лише людей із бойовим досвідом». Довелося трішечки почекати, та мене все ж таки взяли до ТрО ЗСУ. Війна прискорила події: Максим Девізоров розповів про своє весілля

Зараз Девізоров разом із побратимами виконує завдання на Донеччині. Але найважче — попереду.