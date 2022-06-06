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«Страх є завжди»: Максим Девізоров — про підготовку до бойових дій на Донбасі

Максим Девізоров — про підготовку до бойових дій на Донбасі

На початку повномасштабного наступу росії на Україну актор взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини

Війна так чи інакше вплинула на життя кожного українця. У когось змінилися звички та розпорядок дня, а у когось життя перевернулося з ніг на голову. Так, актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Максим Девізоров залишив театральну сцену та знімальні майданчики і вступив до сил ТрО ЗСУ. Тепер він боронить Батьківщину від загарбників.

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Максим Девізоров — про підготовку до бойових дій на Донбасі

— Як, напевно, в кожного українця, моя душа боліла через те, що відбувається на території нашої країни. Я не міг лишатися осторонь, — розповів Максим у соціальному проекті «Життя під час війни». — З перших днів повномасштабної війни поривався записатися до територіальної оборони, приходив до військкомату. Але мені завжди казали: «Почекайте, ми поки що беремо лише людей із бойовим досвідом». Довелося трішечки почекати, та мене все ж таки взяли до ТрО ЗСУ.

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Зараз Девізоров разом із побратимами виконує завдання на Донеччині. Але найважче — попереду.

— Наразі я ще не маю бойового досвіду, безпосередньо в бойових діях участі не брав. Це все доведеться ще пізнати, — додав актор серіалів Нового каналу. — Страх є завжди, але що краще ти підготовлений, то простіше буде з ним впоратися, за необхідності врятувати своє життя та життя побратима. Тому цей час ми проводимо з користю – опановуємо нову для нас військову справу.

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