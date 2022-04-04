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«Перші ластівки. Залежні» — відтепер на YouTube Нового каналу

«Перші ластівки. Залежні» — відтепер на YouTube Нового каналу

Ми викладаємо у вільний доступ усі серії другого сезону «Перших ластівок» та вносимо зміни у графіку серіалу!

Відтепер кожен охочий може подивитися другий сезон серіалу «Перші ластівки» — всі серії вже у вільному доступі на YouTube-акаунті Нового каналу. Прихильники серіалу зможуть у вільний час відволіктися від важких новин і переглянути його ще раз. А ті, хто не встиг подивитися другий сезон в ефірі Нового каналу або на стримінговому сервісі, — поринути в нову для себе історію.

«Перші ластівки. Залежні» — відтепер на YouTube Нового каналу

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До речі, спершу сезон мав назву «Zалежні», але зараз Новий канал змінює латинську літеру Z на кириличну. Річ у тім, що літера Z вже стала символом війни росії проти України – нею позначають російську військову техніку та використовують на проросійських демонстраціях, її малюють на автомобілях та рекламних щитах. Також російську техніку позначають літерою V, тому віднині у графіці серіалу «Перші ластівки» літери Z і V змінені на «З» та «В».

«Перші ластівки. Залежні» — відтепер на YouTube Нового каналу

«Перші ластівки. Зaлежні» — це перший в Україні серіал-антологія. Тобто другий сезон — не продовження першого, а нова історія. При цьому в обох сезонах глядачі бачать тих же акторів — Олександра Рудинського, Максима Девізорова, Таїсію-Оксану Щурук, Максима Самчика, Вікторію Литвиненко, Олега Гоцуляка, Олександра Бегму та інших.

Сюжет «Перших ластівок. Залежні» розгортається довкола студентів другого курсу факультету журналістики. Вони живуть звичайним життям – кохають, мріють, піддаються залежностям та борються з ними. Але все кардинально змінюється, коли в гуртожитку знаходять труп, а викладачка університету розпочинає власне розслідування.

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