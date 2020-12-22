Найстрашніша сцена «Перших ластівок. Zалежні»: як знімали підпал Олександра Бегми

Сцена, в якій недобросовісні поліцейські спалюють живцем Єгора Калиту, не залишила байдужим жодного глядача Нового каналу

З першої ж серії «Перших ластівок. Zалежні» (Новий канал) глядачі зрозуміли, що в будь-який момент можуть попрощатися з улюбленими персонажами. Спочатку сценаристи «вбили» Ваню Кожуха, а до кінця серіалу – поліцейського Єгора Калиту, якого спалили живцем його ж колеги. У страшних кадрах знімали як каскадерів групи Stuntalot, так і актора Олександра Бегму, який і зіграв Єгора.

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– Багато хто відмовляв робити цей трюк, але мені було важливо, щоб це виглядало круто. Тож у перших кадрах, де видно обличчя, я знімався сам. А ось у сцені, де Єгор весь горить, вже працював каскадер, – розповів Олександр. – Зняли все швидко й професійно, під час підпалу я практично нічого не відчув. Було хіба що трохи тепло. В цілому я – маленький Том Круз, який робить свої трюки сам: у першому сезоні падав на коробки, в другому – горів. Що буде далі?

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Щоб зняти важку сцену, знадобилася ретельна підготовка. Знімальна команда діставала спеціальний реквізит, готувала додатковий одяг і продумувала переконливий грим.

– Для зйомки на моє тіло нанесли спеціальну рідину, яка абсолютно не пропускає вогонь. Вийшло, що вогонь горів, але тіла не торкався, і опіки не залишалися, – поділився подробицями актор серіалу Нового каналу. – Також для цих сцен використовували одяг зі спеціальної тканини: спочатку підштаники, потім ще одні штани, а наверх – ігрові штани. Наша художниця з костюмів спеціально зробила дубль брюк на кілька розмірів більше, щоб під них влізли всі додаткові шари одягу.

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– Спеціально для зйомки сцени підпалу ми зробили перуку – постригли й пофарбували її так, щоб вона виглядала, як обгоріле волосся. Але це нам не знадобилося – Саша дозволив пофарбувати його власне волосся й нанести на нього віск! – додала головний гример Даша Гнатюкова. – Все ці матеріали складно змиваються. Після зйомки Саша просто в гримі сів у таксі й поїхав відмиватися додому… Але зробити це повністю у нього не вийшло й за кілька днів, тож із таким волоссям він навіть злітав на відпочинок.

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