stop_sexтинг – переможець у категорії «Мир» міжнародного конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку-2020»

Перший в Україні проєкт про захист дітей від сексуального насильства в інтернеті #Stop_sexтинг став єдиним переможцем у категорії «Мир» у конкурсі «Партнерство заради сталого розвитку – 2020». Фіналістів та переможця у категорії «Мир» оголосив музикант, лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.

Кампанія «Partnership for Sustainability Award» започаткована Мережею Глобального договору ООН в Україні й має на меті просувати Цілі сталого розвитку та сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядами, громадянським суспільством та академічними установами. На конкурс 2020 року було подано безпрецедентну кількість заявок: крім України, участь у конкурсі взяли компанії з Білорусі, Македонії, Польщі та Туреччини. Журі, що оцінювало проєкти, було також міжнародним.

Проєкт #Stop_sexтинг було створено у 2018 році з метою захисту українських дітей від сексуального насильства в інтернеті. Команда проєкту робить усе, щоб підлітки та їхні батьки усвідомлювали всі ризики спілкування в онлайн-середовищі, а також знали, як можна захиститися від кіберзлочинців. #Stop_sexтинг об’єднав громадські організації, бізнес і державний сектор в Україні та світі для захисту дітей від насильства та експлуатації в інтернеті.

«Для нас велика честь та радість – стати переможцями конкурсу. Насправді проєкт починався з того, що я побачила відео Європолу про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті й не могла займатися нічим іншим, окрім як думати про те, як поширити цю інформацію серед дітей, батьків та вчителів в Україні. Саме з цієї небайдужості народився проєкт, який наразі має потужну експертизу на рівні світу і команду провідних експертів. Ми дуже вдячні кожному з наших партнерів за цю нагороду», – зазначила Анастасія Дьякова, радник з питань захищеності людини в інтернеті при віце-прем’єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України та засновниця освітнього проєкту #Stop_sexтинг.

#Stop_sexтинг працює над розробкою та поширенням освітніх уроків, семінарів, ігор та вправ, відеороликів, анімацій та інших освітніх ресурсів. За цей час було проведено понад 5 тисяч уроків для 100 тисяч дітей у школах по всій країні, близько 45 тисяч батьків та спеціалістів пройшли семінари та вебінари.

Крім цього, #Stop_sexтинг розробляє освітній контент для дітей у соціальній мережі ТікТок, що дав знання про безпечне користування інтернетом понад 1 млн користувачів. Восени проєкт також розпочав співпрацю з молодіжним телесеріалом «Перші ластівки: Zалежні» від Нового каналу.

Інформаційно-освітня кампанія з захисту дітей від сексуального насильства в інтернеті #Stop_sexтинг за підтримки компанії Київстар, уповноваженого президента України з прав дитини випустили адаптовану українською мовою серію відеороликів CEOP для батьків про секстинг: відео пояснюють, чому діти та підлітки це роблять, та як реагувати батькам.

У 2020 році в Україні почала працювати урядова консультаційна лінія 1545 (далі обрати 3) для підтримки батьків та дітей щодо питань безпеки в інтернеті.

Лінія створена Урядовим контактним центром у партнерстві з освітнім проєктом #Stop_sexтинг та за підтримки World Childhood Foundation, телеком-оператора «Датагруп» спільно з Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України, уповноваженим президента України з прав дитини.

У рамках проєкту #Stop_sexтинг цього року розпочав роботу інтернет-портал повідомлень про матеріали, що зображують сексуальне насильство над дітьми.

#Stop_sexтинг розробляє навчальні матеріали для вчителів, що можуть провести уроки на тему безпеки в інтернеті. До 18 листопада було випущено урок для учнів 3-4 класу. Також на сайті є уроки для 5-8 та 9-11 класів.

Також було запущено чат-бот #Stop Sexting з метою захисту дітей від сексуального насильства в інтернеті. Діти та підлітки зможуть отримати інструкцію, що робити та куди звертатися, якщо їх шантажують в інтернеті та вимагають контент сексуального характеру.

Чат-бот працює на сайті https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ та у Telegram @StopSextingBot.

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