Співає оперним голосом і мало не втратила око: 5 фактів про Таю Щурук з «Перших ластівок. Zалежні»

Напередодні дня народження актриса поділилася з Новим каналом фактами, які мало хто про неї знає

У п’ятницю, 20 листопада, одна з головних актрис серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) Таїсія Щурук відзначає свій день народження. Одній з найперспективніших молодих українських актрис виповнилося 22 роки. Пропонуємо дізнатися кілька цікавих фактів про неї.

Вміє співати оперним голосом

У дитинстві Тая відвідувала всі можливі гуртки – від тхеквондо до бальних танців. Але особливо добре в неї виходило співати.

– Мало хто знає, але співати я правда вмію, – сміється актриса серіалу Нового каналу. – У дитинстві ходила на хор і займалася з педагогом з вокалу у школі мистецтв. До речі, вона навчила мене академічного вокалу – я вмію співати оперним голосом! Може, колись займуся співом серйозно – в мене вже є одна пісня.

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Захоплюється стендапом

Ще одне захоплення Таї – гумористичні шоу в будь-якому вигляді: комедії, стендап, мультсеріали.

– Мій хлопець раніше займався стендапом. Я постійно його підтримувала, ходила на всі виступи, і з часом сама дуже захопилася цим жанром, – пояснила Тая. – Ми досі фанатіємо від стендапа, дивимося дуже багато гумористичних шоу на YouTube, у нас є улюблені команди в КВК, за творчістю яких пильно стежимо. Обожнюємо дорослі сатиричні мультики: «Рік і Морті», «Сонячні протилежності», «Південний парк».

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З 16 років експериментує зі стилем

Тая – дівчина не з лякливих, вона легко йде на будь-які експерименти із зовнішністю. Особливо якщо йдеться про колір волосся.

– Почалося все в 16 років, коли я вирішила з русявого перефарбуватися у блонд. Фарбувала волосся сама – купила спеціальний мус. Воно стало дуже білим. Дуже! Це було так незвично, що я вирішила знову затемнити волосся. Вдруге купила мус… і стала рудою, – згадує Щурук. – На цьому домашні експерименти закінчилися, і я пішла в салон краси, щоб кольором мого волосся зайнявся професіонал. За чотири роки поміняла всілякі відтінки блонду, а для зйомок першого сезону «Перших ластівок» мене повернули в русявий. Потім я коротко підстриглася, зробила стрижку паж – волосся було дуже пошкоджене через часті фарбування. І знову стала рудою – але цього разу це красивий колір, який мені подобається.

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Мало не втратила око на зйомках

Зйомки – процес складний. А іноді – небезпечний. Про це Тая знає не з чуток.

– Коли знімався перший сезон «Перших ластівок», ми з колегою по серіалу Максимом Самчиком паралельно працювали над фільмом «Джура Королевич». Там у перші ж дні я отримала дві травми. Спочатку ми знімали сцену бою зі складним прийомом – я повинна була з розгону мечем «вирубати» одного з супротивників. Але хлопець, на якого я нападала, схоже, вирішив показати свої навички. Замість того, щоб просто впасти, коли я рублю його мечем, він зробив сальто. У цей момент нахилилася вперед і отримала ногою в обличчя. У мене аж зірочки перед очима з’явилися, але не звертаючи на це уваги я продовжила зніматися і виконувати трюки. Деякий час на обличчі залишався слід від підошви, але швидко зійшов, – розповіла актриса серіалу Нового каналу. – На другий день ми з Самчиком знімалися у сцені з мечами. Вчили зв’язку разом із каскадерами, довго готувалися, але на майданчику щось пішло не так. Під час зйомки одного з дублів Самчик замахнувся мечем за плече якраз в той момент, коли я обернулася, і зачепив кінчиком леза моє око. Він зачепив лінзу, вона вилетіла, але я продовжила грати. Ніхто навіть не помітив, що зі мною щось не так, за що я пізніше отримала респект від режисера. Після дубля ми з членами команди побачили, що моє око червоне й заплило. Лікар сказав, що лінза мене врятувала, інакше меч пройшовся б по сітківці. Ще сантиметр, і сталося б непоправне. На згадку в мене залишився невеликий шрам біля ока. Вже наступного дня ми з Максом поїхали на зйомки «Перших ластівок». І як добре, що в Каті Щасливої (персонаж Таї, – прим. ред.) була чолка, якою мені змогли прикрити очі.

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Професійно займалася тенісом

А ще Тая точно знає, ким стала б, якби не пішла вчитися в театральний – вона б продовжила професійно займатися спортом.

– У мене спортивна сім’я – батьки познайомилися на тенісному турнірі. Вони багато років грали разом, виступали в парі на аматорських турнірах. У 5 років мене теж віддали на теніс – до 12-ти я займалася професійно, брала участь у турнірах, – згадує Тая. – І навіть змагалася з дівчиною, яка потім стала чемпіонкою України. Якби не вирішила піти в театральний, зараз була б професійною тенісисткою! До речі, ми досі граємо в теніс із мамою, братом і моїм хлопцем. Тато, на жаль, вже не може – йому 65 років, у нього почалися проблеми з колінами та зап’ястями.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!