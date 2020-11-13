Тест: Ти герой світу онлайн чи офлайн?

Чи не занадто багато часу ти приділяєш життя в інтернеті? Може, пора щось змінити?

Залежність — те, з чим в різному ступені стикається кожна людина. Хтось залежить від думки інших, хтось — від грошей. Як це впливає на життя, вже з 14 грудня розповість серіал Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні». А поки пропонуємо пройти наш тест і дізнатися, наскільки ти залежиш від інтернету.

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Прочитай уважно кожне твердження. Якщо воно тобі близьке, натискай «так», якщо ні — вибирай відповідну відповідь.

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Установи режим «не турбувати», коли виконуєш важливу роботу. Обмеж використання додатків, наприклад, виділяй на Instagram тільки годину в день — це допомагає виконувати все заплановане на день. Важливо знайти баланс між онлайн- і офлайн-життям: стеж, скільки часу без перерв сидиш в інтернеті, та роби паузи для фізичної розминки. Налаштовуй приватність для власної безпеки в мережі. Пам’ятай про те, що краще не розголошувати особисті дані (в тому числі і своє розміщення), оскільки наші онлайн-друзі, якщо ми їх не знаємо в реальному житті, так і залишаються незнайомцями. Доповнюй свій активний час в інтернеті пасивним — слідкуй час, коли граєш в ігри або виконуєш якісь завдання, з переглядом відео на YouTube, наприклад. Не забувай про спілкування вживу з тими, з ким ти проживаєш або з ким можеш зустрітися.

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Пам’ятай, проблеми зі сном, роздратування, коли поблизу немає гаджета, небажання бачитися з друзями — ознаки розвитку інтернет-залежності. Будь уважний/уважна до себе!

Прем’єра «Перших ластівок. Zалежні» — 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!