Як вести себе з хлопцем, який тобі подобається? Тая Щурук із «Перших ластівок» поділилася особистим досвідом

Актриса приєдналася до проекту «Dialog з Першими ластівками» від Фонду Олени Пінчук

Днями на YouTube-каналі простору вільних розмов Dialog Hub вийшов другий епізод освітнього проекту «Dialog з Першими ластівками». Героїнею випуску стала Таїсія-Оксана Щурук – зірка гучного молодіжного трилеру Нового каналу «Перші ластівки». Разом із психологинями та резидентками Dialog Hub Нонною Телюх і Заріною Давлетшиною актриса відверто поговорила на тему прийняття себе і обговорила питання, які турбують сучасних підлітків. Зокрема, Тая Щурук розповіла, наскільки для підлітків важливі довірчі й відкриті стосунки з батьками, і розвінчала міф про те, що жіночі теми дівчата повинні обговорювати виключно з мамами.

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Серед усього іншого, Тая Щурук і психологині проекту Dialog Hub відповіли на один із найпопулярніших підліткових запитів у Мережі: «Як вести себе з хлопцем, який тобі подобається?»

– Якщо мені хтось подобається, я намагаюся дізнатися про нього абсолютно все, що можу потім використати, – сміючись, поділилася актриса серіалів «Перші ластівки» і «Перші ластівки. Zалежні». – Мені важливо розібратися, що саме приваблює мене в цій людині. Очі, те, як він сміється, те, як він звертається до тебе… Коли я помічаю такі деталі, мені набагато легше не піддаватися емоційним поривам. Грубо кажучи, все відбувається так: «Мені подобається, як ти смієшся. Але що ти думаєш про квантову фізику? » (сміється) Важливо розуміти: якщо тебе щось приваблює в людині, це ще не означає, що вона підходить тобі на всі 100%.

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Психологині Dialog Hub Нонна Телюх і Заріна Давлетшина похвалили усвідомленість Таї Щурук у цій темі. Вони підкреслили: якщо тобі сподобався хлопець, не варто відразу «пірнати у вир з головою». Краще вивчити його, дізнатися ближче. Як він виглядає, як пахне, що йому подобається, як реагує на оточуючих, як поводиться з тобою… Адже миттєва симпатія – це імпульс, який швидко згасає. А щоб зрозуміти, чи дійсно тобі підходить та чи інша людина, її треба краще вивчити та зрозуміти.

– Спілкування відіграє дуже важливу роль, – додала Тая Щурук. – Коли мені хтось подобається, мені важливо зрозуміти, чи прагне він чогось, які цілі ставить перед собою, чи є у нього перспективи… Мої слова, напевне, зараз прозвучать дуже дивно, але я завжди шукаю зиск у тому, чи буде мені ця людина йти в плюс. Адже якщо вона тягнутиме мене в мінус, навіщо мені тоді з нею бути? Тобто, мова йде не про матеріальний зиск, а про душевний, емоційний. Чи буде ця людина мене підтримувати? Чи буде мотивувати до розвитку? Чи навчить чогось? Відповіді на ці питання я помічаю в її поведінці – з друзями, з батьками, з дівчатами, з соціумом у цілому.

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До слова, під час інтерв’ю Тая Щурук з «Перших ластівок» розкрила подробиці про особисте життя. Актриса розповіла про знайомство зі своїм хлопцем, а також зізналася, як ця зустріч вплинула на формування їхніх характерів і підштовхнула до особистісного зростання. Більше одкровень Таї дивися у новому випуску проекту «Dialog з Першими ластівками» просто зараз:

*Освітній центр Dialog Hub Фонду Олени Пінчук – це простір вільних розмов про сексуальну освіту. Лектори та резиденти без повчань та неформально розповідають про секс, стосунки, ВІЛ, психологію та пізнання свого тіла. Лекції проходять як офлайн, так і онлайн на YouTube-каналі Dialog Hub.

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