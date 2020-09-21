«Перші ластівки. Zалежні»: герої нового сезону оголили внутрішніх демонів

Біти клубної музики стукають у вухах. Світло неонових ламп і миготіння стробоскопів засліплюють очі. Густий білий дим заповнює всі приміщення, а в його центрі видніється силует танцюючої людини. Ні, це не один зі столичних нічних клубів, де зависає молодь. Це звичайна фотостудія, в якій Новий канал знімає промо «Перші ластівки. Zалежні».

За 15-годинний робочий день команді вдалося практично неможливе: зняти ефірний проморолик, характер-візитки героїв другого сезону та постери.

– Ідея заставки в тому, щоб показати наших героїв з двох боків – світлого і темного, – розповів креативний директор дизайн-бюро StarLightMedia Олександр Антонов. – У кожного з них, як у всіх нас, є свої внутрішні демони, свої залежності. Наркотики, секс, гроші, соцмережі, біль минулого… Якраз це ми й хотіли передати у промо. Щоб ідея чітко простежувалася на екрані, ми вирішили зіграти на контрасті: показати залежності героїв через їхні перевтілення. Ось ми бачимо персонажа в його повсякденному образі, а вже за кілька миттєвостей перед нами з’являється зовсім інша людина – сутність, охоплена пороками і внутрішніми демонами. Але ці метаморфози не помітні звичайному оку. Альтер-его персонажів проявляються, коли вони потрапляють в об’єктив камери телефону. І цей елемент несе в собі велике смислове навантаження. В еру інтернету і соціальних мереж сховатися від сторонніх очей практично неможливо, вся інформація про нас є в легкому доступі. Телефон у ролику уособлює певне зло, яке знає про всі наші страхи, потаємні думки та скелети в шафі.

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За словами Олександра Антонова, у проморолик «Перших ластівок. Zалежні» будуть інтегровані кадри з серіалу. Таким чином глядачів не лише познайомлять з героями і розкажуть про їхні характери, а й розкриють деталі сюжету. Відео вийшло дуже видовищним і атмосферним!

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Не менш яскравими будуть постери і характер-візитки героїв серіалу, які digital-відділ Нового каналу знімав для соціальних мереж. І хоча їх ідеї тісно перегукуються з ефірним відео, для реалізації були використані інші прийоми.

– Для першого сезону «Ластівок» ми зробили відеопостери, в яких познайомили глядачів із героями серіалу, – зазначила Олена Кривенчук, контент-кріейтор digital-відділу Нового каналу. – Знайомство з персонажами «Перших ластівок. Zалежні» теж вирішили зробити у відеофрматі. Ідея полягає в тому, щоб показати два боки їхнього життя: звичайне безтурботне і те, яке герої приховують від оточуючих. Оскільки людина під час танцю відкривається, ми вирішили «занурити» наших персонажів в атмосферу дискотеки. На початку ми бачимо їх на танцполі спокійними й розслабленими. Та коли музика замовкає, а ейфорія танцю закінчується – залишається «оголений нерв» того, що приховують герої.

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P.S. Заради того, щоб глядачу сподобався результат, який він побачить на екранах, у зніманнях взяли участь кілька десятків людей – від операторів і освітлювачів до стилістів і гримерів. І хоча виконання норм карантину суттєво ускладнювало роботу, знімальна група відповідально підійшла до цього питання й дотримувалася маскового режиму на майданчику.

Що ж, промо серіалу «Перші ластівки. Zалежні» обіцяє бути не менш видовищним, ніж минулого року. Результат роботи можна буде побачити зовсім скоро в ефірі Нового каналу. А прем’єру самого серіалу – вже в грудні 2020 року!