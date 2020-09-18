Актриса стала героїнею проекту «Dialog з Першими ластівками» від Фонду Олени Пінчук

Тема сексуального виховання була і залишається однією з найбільш проблематичних у житті підлітків. Найчастіше батьки уникають подібних розмов з дітьми, сподіваючись, що чим пізніше вони дізнаються про секс, тим пізніше ним займуться. Але на ділі все відбувається по-іншому. Не отримуючи своєчасних пояснень від батьків, підлітки починають шукати відповіді «на стороні». Їхніми джерелами корисної інформації стають плітки з подругами з двору або неперевірені сайти в інтернеті. В результаті підлітки забивають собі голову стереотипами та вигадками, які не мають нічого спільного з правдою.

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Відсутність заборонених тем у спілкуванні з батьками відіграє дуже важливу роль у формуванні підлітків як особистостей. В іншому випадку вони замикаються в собі, бояться говорити про свої проблеми та, відповідно, просити про допомогу. Саме ці питання стали темою обговорення Оксани-Таїсії Щурук з психологами проекту «Dialog з Першими ластівками». Актриса не з чуток знає, наскільки для підлітків важливі довірчі й відкриті взаємини з батьками. Адже завдяки їм вона набагато простіше перенесла перехідний період, ніж її однолітки.

– Досі пам’ятаю той день, коли у мене вперше пішли місячні, – поділилася актриса серіалу «Перші ластівки» (Новий канал). – Мені було 14 років. Я ходила в театральну школу, і щочетверга нам проводили заняття із танців. Пам’ятаю, як я прийшла на танці і зрозуміла, що щось не так… Звичайно, я знала, що зі мною відбувається. Але це сталося вперше, і я не зовсім розуміла, що мені робити.

Перший, кому я подзвонила тоді, був тато. У нас дуже близькі стосунки, довірчі, відкриті. Саме від нього свого часу я дізналася, що таке місячні, і до чого мені готуватися. І ось, коли це сталося, я відразу зателефонувала татові й попросила привезти мені прокладки. Він запитав, чи все зі мною добре, чи немає болю. Я запевнила, що в порядку, просто не знаю, як мені діяти далі: чи йти мені на танці або все-таки повернутися додому. На що він сказав: «Якщо нічого не болить і все добре, чекай мене. Я зараз привезу прокладки і підеш на свої танці».

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Тая Щурук розвінчала міф про те, що жіночі теми дівчата повинні обговорювати виключно з мамами. Актриса зазначила, що їй було комфортно розмовляти з татом про місячні та звертатися за допомогою (наприклад, привезти прокладки).

– Я знаю, що деяким чоловікам не властиво говорити на подібні теми в принципі, – зазначила Тая. – Але це нормально. Наприклад, мій молодий чоловік спокійно реагує на такі розмови. Якщо у мене починається цистит або молочниця, він без питань може сходити в аптеку та купити мені всі необхідні препарати, в разі чого – попросити поради у фармацевта. Це не соромно. І взагалі, не повинно бути соромно, коли ти дбаєш про свою дівчину. Саме у цьому й проявляється чоловіча сила. У нас з коханим немає заборонених тем. Це, до речі, одна з причин, чому я з ним. Модель його поведінки схожа на модель поведінки мого батька.

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*Освітній центр Dialog Hub Фонду Олени Пінчук – це простір вільних розмов про сексуальну освіту. Лектори та резиденти без повчань та неформально розповідають про секс, стосунки, ВІЛ, психологію та пізнання свого тіла. Лекції проходять як офлайн, так і онлайн на YouTube-каналі Dialog Hub.

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