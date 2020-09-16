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Це золото! «Перші ластівки» виграли престижну європейську премію

Поки Новий канал знімає другий сезон «Перші ластівки. Zалежні», перший продовжує збирати нагороди. Логотип популярного серіалу переміг у категорії Concept Logo Promax BDA Europe. Що ж, тепер Новий канал – на одному щаблі з HBO, BBC і Netflix, які в різні роки теж отримували золото Promax!

Про резонансний соціальний експеримент Нового каналу – серіал «Перші ластівки» – говорили всі. Блискуча гра акторів, нагальні теми, табуйовані для українського ТБ – про це неможливо було мовчати. Навіть британське BBC писало про серіал.

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«Перші ластівки» вразили і престижні конкурси маркетологів, наприклад, Promax Awards Europe 2020. Адже промо серіалу було не просто банальною рекламою, що зазиває подивитися «Ластівок». Усе, починаючи від логотипу і закінчуючи роликом, несло соціальну місію, що піднімає теми булінгу, суїциду, неприйняття суспільством.

– Сам по собі логотип добре відображає настрій проекту, – говорить головний дизайнер Нового каналу Олександр Антонов. – Але одна з важливих причин, чому цей кейс зрозуміли хлопці, які не говорять українською, в тому, що ми змонтували дуже класний шоуріл. Лого – це не просто підібрані два слова, а величезна робота з осмислення продукту. У серіалі був дуже важливий елемент – галочка, яку ставили на собі герої, коли виконували завдання Друга. Нам спало на думку, що її можна використовувати замість букви «В» у слові ЛАСТІVКИ. Це було відсилання до візуального образу ластівки і до галочки, яку ми хотіли обіграти.

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Результатом роботи великої команди стало довгоочікуване перше золото для Нового каналу в категорії Concept Logo Promax BDA Europe.

PromaxBDA Awards Europe – найпрестижніший конкурс маркетингу і рекламістів у сфері телебачення в Європі. Подібні нагороди отримували HBO, BBC, Netflix, National Geographic та інші канали зі світовим ім’ям. Тепер і Новий канал серед них!

Нагадаємо, взимку на Новому стартує другий сезон серіалу «Перші ластівки. Zалежні».

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