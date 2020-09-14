Олександр Рудинський, який днями вперше став батьком, показав нове фото з малюком

У ніч з 8 на 9 вересня дружина Олександра Рудинського — актора серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який знімає Новий канал — Марія народила сина Петра. Щастю новоспеченого тата немає меж: він вважає, що саме батьківство — його найважливіша роль.

Всі думки Олександра зайняті сином, тому він з радістю поділився кількома цікавими фактами про малюка.

Факт №1: малюк відчував, коли потрібно народитися

Олександр дуже переживав перед пологами, чи зможе бути в цей важливий момент поруч з дружиною — щільний знімальний графік дає про себе знати. Але малюк ніби відчув його хвилювання і з’явився на світ в один з небагатьох вихідних.

— Найбільше я боявся, що під час пологів буду на знімальному майданчику, — зізнався актор серіалу Нового каналу. — Йде репетиція сцени «Перших ластівок», підбігає друг і каже, що терміново дзвонить Марія. Беру трубку і чую: «Саша, я народжую». На щастя, все сталося на наступний день, в єдиний вихідний, коли я міг бути поруч.

Факт №2: збіг?

Маленький Петро народився у рік тієї ж тварини за китайським зодіакальним календарем, що і його батько.

— Син з татком народилися в рік Щура. А трапляється це раз у 12 років, — зазначив Рудинський.

Факт №3: патріот з народження

Малюк з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину практично опівночі.

— Він народився о 23:58 і відразу ж заграв гімн України. Сильно, ні? — підкреслив актор.

Побачити молодого батька Олександра Рудинського в «Перших ластівках. Zалежні» ви зможете вже цієї зими на Новому каналі!

Фото – @sasha_rudinskiy