Голосуй за трек для другого сезону «Перших ластівок»

Стартує останній тиждень музичного конкурсу «Перші ластівки М’юзик», в рамках якого глядачі Нового каналу вибирають треки для другого сезону улюбленого серіалу

Скучили за «Першим ластівкам» і з нетерпінням чекаєте, коли ж вийде продовження? Тоді вам точно буде цікаво взяти участь у виборі треків для нового сезону, адже музика в цьому проекті відіграє особливу роль.

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Щотижня з понеділка по четвер шляхом голосування в сторіс @novychannel підписники вибирають трек-переможця тижня. А в кінці місяця всі треки-переможці стають учасниками голосування на сайті Нового каналу, в якому глядачі вибирають трек Місяця. Саме композиція, яка набере найбільшу кількість голосів на цьому етапі, гарантовано пролунає у другому сезоні «Перших ластівок».

Пропонуємо просто зараз послухати треки конкурсантів цього тижня, а потім перейти в акаунт Нового каналу і проголосувати за композицію, яка сподобалась найбільше!

Нагадаємо, що в квітні переможцями місяці стала група Fo SHO з композицією «XTRA». А який трек переможе в травні, дізнаємося зовсім скоро! Не забувайте голосувати за своїх фаворитів у сторіс 🙂

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