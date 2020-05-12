Вибираємо трек для «Перших ластівок». Слухай і голосуй!

Уже п’ятий тиждень Новий канал в активному пошуку нових треків для другого сезону «Перших ластівок». В рамках музичного конкурсу «Перші ластівки М’юзик» в Instagram @novychannel глядачі голосують за композиції, які вони хочуть почути в улюбленому серіалі!

Щотижня в сторіс підписники вибирають Переможця тиждня. В кінці місяця серед них шляхом голосування на сайті Нового каналу визначається Переможець місяця. Саме трек, який набрав більшу кількість в голосуванні на сайті та прозвучить в «Перших ластівках». Правила дуже прості 🙂

Сьогодні стартує другий тиждень травня і, відповідно, другий тиждень голосування в сторіс @novychannel. Пропонуємо просто зараз послухати треки конкурсантів, а після перейти в акаунт Нового каналу і проголосувати за свого фаворита!

Нагадаємо, що Переможцем квітня стали учасниці Нацвідбору на «Євробачення-2020» , група Fo Sho з треком «XTRA» . Цю композицію ви вже точно почуєте у другому сезоні «Перших ластівок».

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