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Перші ластівки. Анонс 8 серії. Вони дізнаються, хто Друг …

У 8 серії молодіжного трилера «Перші ластівки», яка вийде на YouTube Нового каналу 16 квітня о 12:00, старшокласники готуються до випускного, а тим часом Друг готує своїм «ластівкам» фінальний сюрприз. Що ще згадала Лера про Друге? Чиїх батьків зустрів Денис Денисенко прямо перед випускним в поліції? І чому Макарова поспішає до школи зі зброєю? Відповіді на ці питання, і на головне – ХТО ДРУГ? – ви дізнаєтеся у фінальній серії «Перших ластівок». Дивись 8 серію «Перших ластівок» онлайн на YouTube Нового каналу!

 

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