Новий каналПерші ластівкиНовиниПерші ластівки. Анонс 6 серії. Чим Поліна шантажувала Федю?

Перші ластівки. Анонс 6 серії. Чим Поліна шантажувала Федю?

У 6 серії «Перших ластівок», яка вийде на YouTube Нового каналу 9 квітня о 12:00,проти «ластівок» налаштований весь 11-Б. Старшокласники впевнені, що саме Федя, Катя і Нік скинули з даху Поліну, і вирішують жорсткого покарати трійцю. Тим часом «спливає» все більше таємниць минулого. Чому Федя кинув Леру заради Поліни? Чому перша красуня школи приховувала свою дружбу з Дудкою від усіх? І що насправді сталося з Сашком, братом Феді минулого літа? Дивись в 6 серії «Перших ластівок» на YouTube Нового каналу онлайн.

 

 

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