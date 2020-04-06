Новий каналПерші ластівкиНовиниПерші ластівки. Анонс 5 серії. Чи повірить Лера в те, що Нік не винен?

Перші ластівки. Анонс 5 серії. Чи повірить Лера в те, що Нік не винен?

У 5 серії «Перших ластівок», яка вийде на YouTube Нового каналу 7 квітня, жертвами Друга можуть стати не тільки підлітки. Лариса Дудка в розпачі: вона знає, що її дочка була вагітна, і звинуватила в цьому однокласниця Поліни – Ніка. Адже саме він вніс дівчину в «Золотий секс-фонд школи». 11-Б відвернувся від пранкера, але йому важливо, щоб в його невинність повірила тільки одна людина – Лера. Чи вдасться Ніку переконати дівчину в тому, що не він батько дитини Поліни?

Нагадаємо, що перший сезон проекту «Перші ластівки» виходить на YouTube Нового каналу з 31 березня по вівторках і четвергах о 12:00. Не пропустіть!

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