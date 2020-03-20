Максим Самчик став членом журі Чілдрен Кінофест

Актор серіалу «Перші ластівки» закликає дітей творити, знімати кіно і пробувати свої сили на фестивалях

З 27 травня по 7 червня 2020 року в більш ніж 20 містах України пройде VII Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест. Його місія – розвивати в Україні традицію спільних сімейних походів у кіно, залучати дітей до перегляду і створення кінофільмів. Почесним послом фестивалю став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Breaking news! «Перші ластівки» продовжили на другий сезон!

У конкурсну програму фестивалю увійдуть фільми для аудиторії у віці від 4 років, відібрані командою Чілдрен кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей і підлітків. Поза конкурсом юні глядачі продовжать знайомитися з історією кінематографа. Повна програма фестивалю буде оголошена в кінці квітня. У попередні роки ця секція представила ретроспективи першовідкривачів зі світу кіно – Чарлі Чапліна, Бастера Кітона, Лотти Райнігер, Жоржа Мельєса і братів Люм’єр.

В рамках фестивалю вже в четвертий раз пройде Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначать українські кінематографісти – продюсерка і директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки-переможця 6-го Чілдрен кінофесту «Вкрадена принцеса».

Новий канал шукає новий саундтрек до «Перших ластівок»: Умови конкурсу

– Я приєднався до фестивалю бо люблю кіно, і люблю дітей. А завдяки їх симбіозу може народитися щось нове, самобутнє і дуже чисте! У підлітковому віці я захопився кінематографом – і почав поглинати фільми один за іншим. Кіно дає уявлення про життя, про причини і наслідки, про те, що немає правих і неправих, що у всіх своя правда, що немає поганих людей, все можна виправдати і всім можна співчувати. Якісні фільми формують характер і дають ціннісні орієнтири. Чому підліткам варто знімати кіно? Тому що так ти створюєш свій світ. І хоча ти сам не можеш змінити існуючий, ось цей «твій світ» може змінити «наш», – зазначає Максим Самчик.

Прийом робіт на участь в конкурсі триває до 26 квітня 2020 року. 10 кращих стрічок будуть показані в рамках фестивалю по всій Україні. Переможці конкурсу отримають призи в розмірі від 5000 до 20000 гривень.