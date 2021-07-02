Цієї осені на Новому каналі буде дуже гаряче! Дві команди професійних кухарів – чоловіча і жіноча – зійдуться в кулінарній битві, щоб раз і назавжди з’ясувати, хто краще готує, і розвінчати всі міфи та стереотипи. У фіналі залишиться тільки один – найсильніший кухар, який зможе впоратися з усіма випробуваннями, продемонструє свій кулінарний талант і отримає головний приз – можливість працювати в ресторані Пекельного Шефа Алекса Якутова! Не пропустіть, Пекельна кухня на Новому каналі - восени 2021!

Вдома Алекс Якутов янгол, а на кухні... Анонс реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі

«На моїй кухні всі будуть плакати!»: Алекс Якутов - Шеф реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі