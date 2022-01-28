Експерт реаліті «На ножах» та «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов поділився рецептом страви нової української кухні

Сьогодні важко уявити українську кухню без голубців. Здається, що ця страва споконвіку була нашою. Насправді голубці прийшли до нас приблизно у ХІV-ХV столітті з татарської та турецької кухні. Там їх готували з виноградного листя і називали долмою. Кухарі того часу переробили страву, і зараз ми її знаємо як голубці з капусти, фаршу та крупи. Кулінарний гуру Нового каналу, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов у свою чергу теж переосмислив традиційну для нас страву та пропонує вам приготувати голубці з чорноморських креветок та свинини за його авторським рецептом.

Вам знадобиться:

Свинина – 300 г

Чорноморський рачок чищений (вона ж креветка) – 150 г

Зелень (петрушка та кінза) – 50 г

Помідори пелаті – 1 баночка

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Стебло селери – 1 шт.

Савойська капуста – 1 шт.

Часник – 2-3 зубчики

Соєвий соус – 20-30 г

Сіль, чорний перець – за смаком

Цукор – 1 ст. л.

– Завжди краще готувати голубці з молодої капусти, але зараз її немає. Не сезон. У такому разі можна використати савойську капусту, – радить Алекс Якутов. – Вона ніжніша, ніж звичайна білокачанна. Ще я ніколи не додаю до голубців крупу. Мені не подобається, як вона набухає, забираючи весь сік з м’яса. В результаті голубець виходить сухий, навіть якщо тушкуєш його в соусі.

Крученики з кролика за рецептом Алекса Якутова

Бургер з баранини від Шефа Алекса Якутова

Приготування:

Капусту бланшируємо. Для цього качан опускаємо в киплячу воду на пару хвилин, дістаємо й перекладаємо в ємність із крижаною водою. Шоковий перепад температур дозволить зберегти яскраво-зелений колір, і у вас вийдуть гарні голубці. Капусту розбираємо на листя. Свинину перекручуємо на фарш. Рачок дрібно ріжемо. З’єднуємо разом, додаємо нарізану зелень, вичавлюємо часник. Солимо, перчимо, додаємо соєвий соус. Начинку добре перемішуємо. На робочу поверхню стелимо харчову плівку. На неї викладаємо лист капусти, посередині листа – столову ложку фаршу. За допомогою харчової плівки стягуємо лист у мішечок, добре притискаючи краї. Або можна покласти лист капусти в чашку і затягнути верхівку з усіх боків. Голубці вийдуть круглими. Окремо готуємо в сотейнику соус. Для цього обсмажуємо нарізану цибулю і натерту на великій тертці моркву. Висипаємо помідори пелаті та нарізаний корінь селери. Все разом тушкуємо. Додаємо цукор, сіль та перець. Хто любить гостре, може додати чилі. У гастроємність заливаємо соус, викладаємо голубці краями капусти вниз. Накриваємо зверху пергаментом та фольгою. Відправляємо в духовку, розігріту до 160 градусів, на 30-40 хвилин.

– Голубці можна їсти і як самостійну страву, і з гарніром. Я люблю подавати їх з рисом, – ділиться Шеф. – 0,5 кг рису залийте 650 г води. Поставте на повільний вогонь та варіть під кришкою. Коли вся вода випарується, накрийте кришку рушником, щоб крупа дійшла. При подачі викладіть рис, поруч голубець, зверху полийте соусом, у якому він тушкувався. Смачного!

Якими порадами Шеф ділитиметься з власниками та командами ресторанів – дивіться навесні в «На ножах» на Новому каналі.

Фото: IStock