Здоров’я дорожче: 3 продукти, на яких не економлять шеф-кухарі

Чому важливо на них не скупитися?

Минулого року кожен міг відчути значний стрибок цін. За прогнозами аналітиків, у 2022-му ціни продовжать зростати. Найсильніше подорожчають продукти харчування. Подібні кризи змушують скорочувати витрати, зокрема за рахунок продуктового кошика. Та на якій їжі краще не економити – ми дізналися у кулінарного гуру Нового каналу, Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.

№1. Молочка

– Ніколи не заощаджую на вершковому маслі. Воно дає дуже яскравий смак. Тому завжди потрібно дивитися, якої якості продукт купуєте. Особливо якщо ви любитель каш, – радить Шеф. – Не можна економити й на інших молочних продуктах. Сир, кефір, йогурти мають бути найвищої якості.

№2. Вареники та пельмені

– Жодного разу не купуйте дешеві напівфабрикати: вареники, пельмені, хінкалі. Ви самі бачите ціни на борошно та м’ясо. Собівартість такої їжі не може бути низькою. Хоча я взагалі не раджу їсти покупні вареники та пельмені. Ви не знаєте, який фарш туди поклали. Зберіться родиною, наліпіть повну морозилку напівфабрикатів і кайфуйте, – усміхається Алекс.

№3. Ковбасні вироби

– Не заощаджую на ковбасі. Їм її рідко, але купую лише перевірену. Для мене важливо бути впевненим, що вона на 100% зроблена з м’яса. Така ковбаса дешево коштувати не може, її ціна буде близько 500 гривень за кілограм і навіть вище, – резюмує Шеф.

Якими порадами Алекс Якутов ділитиметься з власниками та командами ресторанів – дивіться навесні 2022 року в реаліті «На ножах» на Новому каналі.

Фото: IStock

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